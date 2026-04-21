Con 32 soci che hanno aderito all’avviso pubblico del Comune di Atena Lucana, di cui 3 associazioni, 2 imprese e 27 persone fisiche, tutti residenti nel paese, si è costituita la prima Cooperativa di Comunità del Vallo di Diano che sarà a servizio del bene comune della comunità.

Si chiama “Cooperativa di Comunità Archivio Atena Impresa sociale” che vede la presidenza di Raffaele Calandriello. Il Consiglio di amministrazione è composto da Mariella Durante, Gianfranco Di Santi, Simone Cremonini, Fabio Laino, Colomba Langone, Alessia Monzillo, Rosamaria Priore, Giuseppe Pessolano.

L’atto costitutivo è stato predisposto dal Notaio Giuseppina Di Novella e dal Rup Daniele Padovani.

La Cooperativa di Comunità è un’impresa costituita da cittadini, associazioni e imprese che si uniscono per gestire beni comuni, servizi di interesse collettivo e attività economiche, sociali o culturali a vantaggio dei cittadini e della Comunità.

Inizialmente la Cooperativa ad Atena sarà legata al Progetto Archivio Atena per la realizzazione dell’Archivio di Comunità e per diversi altri servizi come l’accoglienza e la formazione. Quindi in base alla volontà dei soci potrà avviare nuove iniziative per valorizzare le risorse locali materiali e immateriali del paese, promuovere iniziative di sviluppo sostenibile, coesione sociale e servizi alla comunità; favorire l’occupazione e l’inclusione attiva dei cittadini; sostenere pratiche di economia collaborativa, circolare e solidale, gestire beni comuni di Atena.