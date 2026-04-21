Piattaforme per prenotare viaggi nel mirino di hacker e truffatori. I consigli della Polizia Postale
Le attività di hacking possono riguardare anche piattaforme molto conosciute. Da qualche giorno, come afferma la Polizia Postale, circolano informazioni relative a una nota piattaforma operante nel settore dei viaggi sulla presenza di attività sospette relative all’esposizione di dati, tra cui indirizzi email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni, oltre ad eventuali altre informazioni condivise con le strutture ricettive.
Le anomalie segnalate potrebbero essere sfruttate da malintenzionati per avviare campagne di phishing mirate agli utenti.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione a contatti sospetti, che potrebbero arrivare da soggetti che si presentano come rappresentanti delle strutture o delle piattaforme.
I consigli della Polizia Postale:
- le piattaforme non richiedono mai dati della carta di credito via email, WhatsApp o SMS e non vengono richiesti pagamenti con modalità diverse da quelle indicate nelle condizioni ufficiali di prenotazione
- non cliccare sui link contenuti nei messaggi e contattare il servizio clienti tramite i canali ufficiali
- in caso di pagamento già effettuato, avvisare immediatamente la propria banca.