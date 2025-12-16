Anche quest’anno la famiglia di Giovanni Rubino, ricordato da tutti come “Piccola peste”, ha voluto onorare la memoria del giovane con un gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità.

Giovanni è morto a soli 22 anni dopo un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 78 a Sassano nel 2012. Da allora i genitori e il fratello Michelangelo non hanno smesso di compiere gesti in sua memoria che siano però utili al territorio. Tante negli anni sono state le donazioni benefiche che la famiglia Rubino ha messo in piedi per ricordare Giovanni e lasciare sul territorio un segno tangibile.

Questa mattina, accompagnati dal vicesindaco Gianfranco Russo e dall’assessore della Comunità Montana Gaetano Spano, i genitori di “Piccola peste” hanno portato in dono dei giocattoli ai piccoli ospiti del locale Asilo Nido. In vista del Natale per i bimbi è quindi arrivata una sorpresa speciale da parte di una mamma e di un papà che, seppur sopraffatti dal dolore per una perdita incolmabile, hanno saputo trasformare quel dramma in solidarietà e voglia di aiutare gli altri.

In passato la famiglia Rubino ha donato anche defibrillatori per alcune strutture comunali di Sassano e inoltre ogni anno organizza con il parroco don Bernardino Abbadessa una Santa Messa in ricordo del giovane Giovanni e di tutte le vittime della strada del territorio valdianese.