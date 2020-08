Aggressione ai danni di un agente della Polizia Municipale di Agropoli.

L’uomo, ieri sera, ha subìto l’aggressione mentre stava svolgendo l’attività di controllo nei pressi di Via Granatelle.

Il Sindaco Adamo Coppola e l’intera Amministrazione comunale di Agropoli esprimono vicinanza all’agente. Il Comune procederà, attraverso i propri legali, a sostenere il proprio dipendente che ha riportato la frattura di due costole.

“Da sottolineare l’inaudita violenza dell’aggressore – spiega Coppola in una nota – un 48enne con un passato da pugile professionista che ha dapprima colpito l’agente alle spalle procurandogli la frattura al costato per poi darsi alla fuga. Il soggetto è stato identificato. Sono in corso ulteriori attività per perseguire compiutamente le ipotesi di reato consumate”.

“Condanniamo fermamente – afferma il Sindaco Adamo Coppola – la violenta aggressione subita dal nostro Vigile Urbano mentre era nello svolgimento delle sue mansioni. Un gesto indegno che è stato compiuto a danno di un pubblico ufficiale, il quale si è sempre distinto per serietà e professionalità. Mentre auguro una pronta guarigione al nostro agente confido che il protagonista di questa vergognosa vicenda possa venire presto assicurato alla giustizia. La nostra città ha sempre respinto ogni forma di violenza e sempre lo farà”.

– Claudia Monaco –