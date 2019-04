Ad Agropoli operativi a partire da oggi gli infopoint turistici su tutto il territorio comunale

Saranno operativi a partire da oggi gli infopoint turistici sul territorio del Comune di Agropoli.

In particolare i punti informativi siti presso il Castello Angioino Aragonese e presso il Palazzo Civico delle Arti per i mesi di aprile e maggio saranno operativi tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Il punto informativo sito in Piazza della Repubblica sarà aperto oggi e domani dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. A partire dal 19 aprile al 1° maggio l’operatività sarà estesa a tutti i giorni.

Sarà altresì attivo l’infopoint stazione (gestito a cura della coop ViviCilento) che osserverà i seguenti orari: oggi e domani (ore 9.00-13.00), dal 18 al 20 aprile (orario continuato 9.00-19.00), 21 aprile (9.00-13.00; 16.00-20.00), 22 aprile (orario continuato 9.00-19.00), 23 e 24 aprile (9.00-13.00; 16.00-20.00), 25 aprile (orario continuato 9.00-19.00), dal 26 al 29 aprile (ore 9.00-14.00). In seguito saranno attivati anche i punti informativi presso il porto turistico e il Centro visite Trentova-Tresino.

“In occasione degli eventi sportivi – afferma il sindaco Adamo Coppola – che ravviveranno la primavera agropolese, per le festività pasquali e non solo, nella nostra città arriveranno molte persone. Da qui la necessità di riattivare i punti informativi: un servizio molto utile e molto apprezzato da visitatori e turisti per aiutarli a conoscere la nostra città e le sue peculiarità“.

– Chiara Di Miele –