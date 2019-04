L’Ufficio Europa Teggiano è divenuto una realtà che ha consolidato la propria presenza sul territorio dell’intera provincia di Salerno, chiamato a verificare la fattibilità tecnica, economica, di mercato e logistica di oltre 20 nuove iniziative al mese promosse prevalentemente da under 45.

L’accreditamento da parte di Invitalia S.p.A. per il programma Resto al Sud è stato un riconoscimento importante in quanto il primo conseguito da un Comune, per giunta piccolo e di una area interna. Servizi alle persone, ristorazione, trasformazione di prodotti agricoli, piccola ricettività e artigianato sono i settori nell’ambito dei quali, gli under 45, tendono a investire idee e tempo per creare lavoro, pianificare il loro futuro, a sud di Salerno, attraverso una puntuale azione di fundraising e la definizione del loro business plan.

Grande soddisfazione per Cono Morello, ideatore dell’Ufficio Europa e consigliere delegato allo sviluppo del Comune di Teggiano, che il 6 maggio presenterà l’attività nell’ambito del workshop “Opportunità per creare nuove imprese” organizzato alla Provincia di Salerno, da Invitalia S.p.A., e patrocinato dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Il feeling con le scuole dell’intera provincia di Salerno, alimentato con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’autoimprenditorialità e del lavoro autonomo, è il fiore all’occhiello del team di progetto che ha portato l’Ufficio Europa negli Istituti del Vallo di Diano, del Tanagro, dell’Agro Sarnese Nocerino e della Città di Salerno per diffondere la cultura d’impresa.

L’8 maggio il Presidente del Consiglio del comune di Teggiano Vincenzo D’Alto e il consigliere Cono Morello terranno un seminario in materia di “Microimprenditorialità e Terzo Settore” all’Istituto Corbino di Contursi.

L’Ufficio ha pianificato azioni di animazione territoriale e partnership con le Istituzioni locali, preposte all’attuazione di azioni inerenti alla Strategia delle Aree Interne del Vallo di Diano, ai bandi del G.A.L. Valdiano e ai progetti del Consorzio Sociale Ambito S10.

Mercoledì 24 aprile, invece, nell’ambito dell’incontro “Il Curriculum Vitae e il primo colloquio di lavoro” che si terrà a Buonabitacolo, Cono Morello e Vincenzo Quagliano presenteranno dati e proposte di partenariato dell’Ufficio Europa, per delineare azioni più incisive e condivise in materia di sviluppo.

Il ricco calendario di eventi, a sostegno del protagonismo giovanile, continuerà a maggio con la rete del progetto Tanagro Opportunità Giovane che accompagnerà i neo imprenditori in piazza Portello a Teggiano; uno splendido scenario allestito con spazi dinamici per ospitare modelli produttivi dell’artigianato, della gastronomia, dell’abbigliamento, dell’oggettistica di arredo, oltre ad attività ricreative e sportive nell’ambito dell’iniziativa “Idee & Futuro”.

