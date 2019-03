Accusati di abuso su una ragazzina della Valle del Sele. Scagionati la madre, il compagno e lo zio

Accusati di aver abusato sessualmente di una ragazzina di nove anni un camionista originario di Serre, compagno della madre, e lo zio pensionato erano finiti a processo, ma il verdetto li scagiona perché “il fatto non sussiste”.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno”, per i giudici della Terza sezione penale di Salerno il racconto era credibile ma inventato.

In aula vengono narrati gli episodi di violenza sulla ragazzina originaria della Valle del Sele e i protagonisti erano accusati di approfittarsi del grado di parentela e della fiducia riposta nel vincolo familiare.

A finire sotto accusata era stata anche la madre della bambina, una 57enne di Contursi, a cui la Procura contestava di aver ignorato le confidenze della figlia su quanto accadeva in casa con lo zio o durante i viaggi in macchina. La minorenne aveva anche confessato che il camionista la palpeggiava e che gli abusi avvenivano sia in casa sia in macchina, anche alla presenza della madre e in luoghi appartati tra Oliveto Citra, Contursi Terme e Laviano.

