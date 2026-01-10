Primi disagi dovuti al maltempo si registrano a Sant’Arsenio dove questa mattina un albero è stato abbattuto dal vento in via Vicina Pozzo Carpini.

Il fusto con i rami ha anche colpito un cavo elettrico e per questo motivo si è reso necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per la messa in sicurezza della zona. La strada è stata chiusa al transito.

Presenti gli agenti della Polizia Municipale per la gestione della viabilità.

Fortunatamente al momento della caduta dell’albero non passavano auto e quindi non si registrano feriti.