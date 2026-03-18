I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne di origine nigeriana e una 33enne del posto, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività si è sviluppata nel pomeriggio di sabato scorso nella zona di Parco Aurora quando, durante la vigilanza di un’area adibita a parcheggio, i due occupanti di un’auto in sosta, in palese stato di agitazione, hanno tentato di eludere il controllo.

L’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso di confermare i sospetti dei Carabinieri, che hanno trovato un vero e proprio assortimento di sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi e pronte per lo spaccio: circa 16 grammi di eroina, oltre 15 grammi di crack (ripartiti in 46 involucri), cocaina e marijuana. Oltre alla droga gli uomini dell’Arma hanno sequestrato materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, nonché una somma di denaro in contanti, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

Le sostanze sequestrate verranno sottoposte ad analisi tecniche presso i laboratori specializzati dell’Arma per stabilirne il grado di purezza e la capacità psicotropa. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza, mentre la donna è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari, secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che per entrambi vige il principio costituzionale della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.