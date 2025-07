Paura questa mattina lungo il Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza, tra Vietri di Potenza e Buccino in direzione Nord.

Per cause da accertare un camion adibito al trasporto di bottiglie di acqua minerale ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia.

L’autista è riuscito prontamente ad accostare e a mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli supportati dall’autobotte giunta anche dalla Sede Centrale di Salerno con l’autoscala e dai caschi rossi inviati dal Comando Provinciale di Potenza.