Un incidente si è verificato questo pomeriggio ad Eboli.

Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate in via Casarsa. Sul posto sono intervenute un’ambulanza di Ambulanza Campania e un’ambulanza della postazione Vopi di Eboli.

Nell’impatto due persone sono rimaste ferite e una di loro è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Presenti la Polizia Municipale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.