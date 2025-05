Per il primo weekend di giugno e il ponte della Festa della Repubblica Anas prevede traffico intenso sia per gli spostamenti locali sia per quelli di lunga percorrenza con priorità per le località di mare.

Il traffico si intensificherà tra stasera e la mattinata di domani con una maggiore concentrazione sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le Statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia.

I rientri sono previsti nella serata del 2 giugno lungo le direttrici dell’A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la Statale 1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la Statale SS309 Romea e la Statale SS16 Adriatica.

Il transito sarà consentito a tutti i veicoli esclusi quelli con massa superiore alle 44 tonnellate.

E’ stata ripristinata la viabilità lungo la statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea in località Castrocucco, nella fascia oraria 7.00-23.00, fino al 30 giugno.

Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno dalle 7 alle 22.