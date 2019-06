Salerno si tinge di granata. Festeggiamenti per il Centenario della Salernitana

Grandi festeggiamenti nelle strade e piazze di Salerno per il Centenario della Salernitana.

Ieri pomeriggio, dopo una messa celebrata nel Duomo di Salerno per ricordare i tifosi e giocatori scomparsi, un corteo di tifosi si è radunato davanti lo Stadio Vestuti sfilando lungo le strade cittadine e il centro storico per fare tappa a Via Mercanti davanti alla storica sede della Salernitana. I circa 50mila tifosi hanno raggiunto la spiaggia di Santa Teresa e infine Piazza della Concordia dove è continuata la festa organizzata dall’Amministrazione comunale.

Anche l’allenatore Leonardo Menichini e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, hanno preso parte al corteo.

A festeggiare insieme agli ultras granata e ai salernitani anche i tifosi gemellati del Bari, Reggina, Andria, Monopoli, Brescia, Venezia, Ascoli, Barletta e quelli tedeschi dello Schalke 04.

Sul palco di Piazza della Concordia per la festa per il Centenario della Salernitana, presentata dall’attrice e conduttrice romana Metis Di Meo accompagnata dalla band di Demo Morselli, sono saliti allenatori e vecchie glorie.

Presente anche il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha dichiarato: “Questa città, questi tifosi e questa storia meritano rispetto. L’anno prossimo non potrà essere un anno di sofferenza, abbiamo bisogno di programmazione, di investimenti e di amore per la città e per la maglia granata. Cento anni sono una grande storia e ora occorre ripartire“.

La serata è terminata con uno spettacolo di fuori pirotecnici e fumogeni che hanno colorato di granata tutto il lungomare cittadino.

– Rosanna Raimondo –