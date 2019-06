Abusi edilizi nel Parco Nazionale. Ordinata demolizione di un manufatto a Camerota

I Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota hanno accertato la realizzazione di abusi edilizi a Camerota, in località Fenosa.

Si tratta di un manufatto in blocchi di calcestruzzo, a pianta rettangolare con copertura in legno a due falde, non completo delle opere di finitura ma provvisto di infissi e mensole, avente una superficie di circa 29 metri quadri, e di un muro di contenimento lungo 22 metri con un’altezza variabile da 1 a 1,20 metri.

L’opera in questione è stata realizzata in un’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nel Sito di Importanza Comunitaria denominato “Pineta Sant’Iconico”, senza il necessario Nulla Osta dell’Ente Parco.

È stata così ordinata al responsabile la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.

– Paola Federico –