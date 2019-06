Nuoto. Medaglia di bronzo per Domenico Acerenza di Sasso di Castalda al Foro Italico

Arriva una medaglia di bronzo dal Foro Italico per il nuotatore di Sasso di Castalda Domenico Acerenza, durante la 56^ edizione dell’importante manifestazione di nuoto “Settecolli”.

La 24enne promessa del mezzo fondo italiano, tesserato con Fiamme Oro e Canottieri Napoli, si è classificata al terzo posto nei 1500 metri, con il tempo di 15 minuti, 5 secondi e 66 centesimi. Davanti a lui l’imprendibile brasiliano Guilherme Costa e al secondo posto il danese Anton Oesrkov Ipsen.

La medaglia di bronzo per Acerenza arriva dopo le belle prove offerte ai Campionati assoluti di nuoto, a Piombino, dove ha vinto la gara dei cinquemila, guadagnandosi la qualificazione al Mondiale di nuoto che si terrà a Gwangiu in Corea del Sud, dal 12 al 28 luglio.

In vasca, nei tre giorni del Foro Italico, anche nomi importanti del nuoto italiano, come Federica Pellegrini.

“E’ andata abbastanza bene al Foro Italico, visto quello che stiamo facendo. Tra meno di tre settimane – ha sottolineato Acerenza – avrò la cinque chilometri ai mondiali, mi sto allenando per quello, farò anche la staffetta. Mi aspetta adesso un periodo impegnativo in vista della competizione in Corea del Sud”.

Acerenza è arrivato davanti a Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale, classificatosi al 4° posto. Adesso la testa è all’appuntamento mondiale in Corea del Sud.

– Claudio Buono –