Tentano di truffare un uomo a Potenza, ma la vittima non casca nella trappola e chiama i Carabinieri facendo arrestare i malintenzionati.

E’ quanto accaduto durante la settimana scorsa, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato una coppia del beneventano, di 30 e 31 anni, ritenuta responsabile di truffa aggravata in concorso ai danni di un 58enne del capoluogo lucano.

I due malfattori avrebbero contattato la vittima spacciandosi per il nipote ed avvisandola che, a breve, sarebbe stato consegnato un pacco contenente un regalo per la madre a fronte del salato contrassegno di 3.800 euro da versare in contanti nelle mani del corriere.

Insospettito e anche messo in guardia dalle continue campagne istituzionali promosse dall’Arma dei Carabinieri, l’uomo ha telefonato al 112 chiedendo aiuto.

L’operatore della Centrale Operativa della locale Compagnia ha rassicurato il 58enne e gli ha fornito precise indicazioni su come comportarsi. Contemporaneamente, il militare ha mandato a casa della vittima le pattuglie che hanno bloccato l’uomo che si è presentato alla sua porta e individuato l’auto a bordo della quale si trovava la complice.

I due giovani sono stati quindi arrestati e accompagnati alla Casa Circondariale di Potenza così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha successivamente convalidato l’arresto disponendo nei confronti dei due indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Anche in questa occasione il tempestivo ricorso al Numero Unico per le Emergenze 112 da parte del cittadino si è rivelato fondamentale per consentire una pronta ed efficace risposta delle Forze dell’Ordine. Condotte come queste, fanno sapere i vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, sono al centro delle raccomandazioni dell’Arma che, con una continua attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle Compagnie e dalle Stazioni, lavorano per garantire una sempre maggiore serenità anche in questi giorni di festa e la quotidiana consapevolezza di non essere da soli, soprattutto in queste evenienze.