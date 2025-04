Brutta sorpresa ieri per due cittadini di Sanza che hanno trovato i loro cani senza vita.

Già da subito è stato chiaro che la causa del decesso è legata ad avvelenamento: i cani presentavano infatti bava alla bocca. Si tratta di cani padronali che non arrecavano disturbo a nessuno, vivendo in una zona non densamente popolosa.

“Non davano fastidio a nessuno, eppure qualcuno ha deciso di toglier loro la vita in modo vigliacco e disumano – ha commentato uno dei due proprietari dei cani – Erano anime innocenti, creature che amavano e proteggevano. Non esistono parole per descrivere il dolore, la rabbia, l’impotenza”.

Tanta la rabbia e l’indignazione per la famiglia a cui appartenevano i due amici a quattro zampe. Cresce intanto la preoccupazione tra chi possiede degli animali poiché negli ultimi mesi sono improvvisamente morti diversi gatti in strada.

Si teme che qualcuno posizioni delle esche avvelenate.