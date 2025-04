Domani, alle ore 11, presso l’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza si terrà l’inaugurazione ufficiale dei nuovi locali del servizio Immunotrasfusionale, del Laboratorio di manipolazione e crioconservazione e del servizio di Endoscopia digestiva.

Ad annunciarlo con soddisfazione è la stessa Azienda ospedaliera per la quale l’evento rappresenta un’importante tappa nel percorso di ammodernamento logistico e qualitativo intrapreso per garantire ai pazienti ambienti più funzionali, sicuri e tecnologicamente avanzati, in linea con gli standard più elevati di cura e accoglienza.

L’iniziativa si inserisce nel programma strategico di sviluppo e potenziamento dei servizi ospedalieri, composto da molteplici interventi infrastrutturali che si affiancano al completo rinnovamento delle tecnologie e al significativo investimento in risorse umane, voluto dalla direzione aziendale e sostenuto dalla Regione Basilicata, per promuovere una sanità sempre più accessibile, efficiente e orientata alla qualità.

Alla cerimonia saranno presenti, accanto a medici e operatori sanitari, l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr Cosimo Latronico e il Direttore generale del “San Carlo” Giuseppe Spera. “Questa inaugurazione – dichiara Spera – rappresenta un momento di grande soddisfazione per tutta l’Azienda. Si tratta di un passo concreto nel più ampio progetto di riqualificazione delle nostre strutture, con l’obiettivo di offrire spazi e tecnologie più adeguate alle esigenze dell’utenza e del personale, in un contesto di medicina moderna, sicura e vicina ai cittadini”.