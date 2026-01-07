Scoperti ad abbandonare rifiuti a Battipaglia, trasgressori colti in flagrante.

Attraverso l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza installate sul territorio, sono stati elevati ulteriori 38 verbali dalla Polizia Municipale, a carico di altrettante persone responsabili di aver lasciato rifiuti per strada.

“Una condotta scellerata, contraria ai più elementari principi della civiltà umana che, tuttavia, non è rimasta impunita. Tutti i trasgressori sono stati identificati e sanzionati come per legge” scrive la sindaca Cecilia Francese.