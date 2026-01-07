Presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Potenza si è tenuta ieri la consueta manifestazione “Aspettando La Befana”.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose famiglie con tanti bambini che hanno potuto ritirare la propria calza della Befana, visitare le isole allestite per far conoscere le varie specializzazioni del corpo e godersi una giornata all’insegna della tradizione e della magia dell’Epifania.

Il momento più atteso è stato il salvataggio della Befana grazie all’autoscala dei Vigili del Fuoco. Alla buona riuscita di questa magica occasione ha partecipato il personale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile del Comune di Potenza che ha dovuto gestire le numerose persone accorse.