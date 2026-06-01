Posa della prima pietra a Tardiano di Montesano per la nuova chiesa dedicata a San Gerardo Maiella.

Il rito solenne di benedizione è stato presieduto da Padre Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, alla presenza del parroco don Mimì Tropiano, dell’Amministrazione comunale e di diverse autorità civili, religiose e militari.

Una pergamena simbolica è stata posta sotto la prima pietra.

Momenti di immensa gioia hanno caratterizzato il momento. Il luogo di culto sorgerà grazie ai fondi dell’8xMille.