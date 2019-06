Mancato taglio dell’erba lungo le strade provinciali di Montesano. La denuncia di un cittadino

Antonio Pisano, cittadino di Montesano sulla Marcellana, si è rivolto alla Provincia di Salerno e alla Comunità Montana Vallo di Diano per segnalare le condizioni di mancata pulizia delle cunette e di mancato taglio dell’erba alta lungo le arterie provinciali.

“E’ evidente il pericolo per tutti coloro che percorrono tali strade – scrive – non solo gli autoveicoli ma anche chi cammina a piedi. Infatti le erbacce riducono di molto il campo visivo. In particolare la zona di Spigno, Fontanelle e Tardiano, Cozzo Forgione, Magorno, Tavernazzo e la salita della Vaiana ma anche tutte le altre strade presentano diversi tratti in cui la presenza delle erbacce crea alle persone un grave pericolo per riduzione di visibilità”.

In conclusione, Pisano chiede agli Enti competenti di “provvedere in tempi veloci alla pulizia delle cunette ed al taglio delle erbacce che costeggiano le strade provinciali nel territorio comunale di Montesano al fine di evitare che possano accadere gravi incidenti”.

– Claudia Monaco –