A Sant’Arsenio un manifesto pubblico del consigliere Vricella indirizzato al Sindaco. “Chiedo risposte”

Polemica a Sant’Arsenio dove il consigliere indipendente Andrea Vricella, attraverso un manifesto pubblico, ha rivolto una serie di domande al primo cittadino Donato Pica.

“Come mai – si legge nel manifesto – non ha terminato il financial project inerente a Borgo Serrone e al Monte Carmelo? Come mai avete emanato una gara per il rifugio nel lago del Monte Carmelo e non avete aperto le buste di gara?”.

Sono solo alcune delle domande che pone Vricella. Il consigliere, occorre ricordare, lo scorso giugno ha protocollato le dimissioni dalla carica in Giunta consegnando le deleghe al Sindaco. In seguito, si è dichiarato consigliere indipendente.

“Come mai spostate il micro nido presso le suore – chiede ancora Vricella – dove pagherete il fitto? Quando è stato stabilito di dare la struttura al Piano di Zona? Come mai occorrono spazi per la Scuola Materna? Come mai si è deciso dio spendere 50mila euro per ristrutturare l’ex struttura ‘Tappeto Volante’ quando si era parlato di investirli per le strade dissestate? Come mai l’immondizia non viene raccolta ma nei comuni limitrofi si, nonostante la ditta sia la stessa? Come mai il Sindaco ha rinunciato all’incarico nel Gal?”.

“Fino ad ora ho taciuto – conclude Vriella – per farvi godere i colori dell’estate, che colori non sono stati se non per i raggi di sole che hanno illuminato la nostra piazza. Ora chiedo risposte per i cittadini santarsenesi e se risposte non ci saranno, gliele darò io”.

– Claudia Monaco –