Calcio a 5. Lo Sporting Sala Consilina parte con il botto e vince (12-5) contro la Frattese

Parte con il botto il campionato di serie C1 di calcio a 5 per lo Sporting Sala Consilina dei co-presidenti Antonio e Giuseppe Detta.

Uno spettacolo bello ed appassionante quello che è andato in scena al Palazingaro nella prima di campionato che ha opposto la compagine salese guidata in panchina da Foletto alla Frattese dei tanti nomi di grande lignaggio. Al termine dei 40 minuti effettivi ad avere la meglio in modo netto con un punteggio rotondo di 12-5 è stata la conpagine salese.

Lo Sporting Sala Consilina ha di fatto annichilito la formazione partenopea. Una vittoria quella della truppa carioca-valdianese che fin dai secondi iniziali ha preso la strada giusta. A Ferreira sono bastati soltanto 41 secondi per far capire che per i partenopei sarebbe stata una giornata di passione. E il laterale carioca alla fine è risultato il principale bomber con ben 4 sigilli, seguito dal connazionale Zago andato a segno tre volte. Una doppietta a testa l’hanno messa a segno Bellaver e Trezza ed ha completato lo score dei marcatori il centrale Tutilo con un tiro libero. E dai 10 metri la formazione salese ha realizzato tre volte su quattro.

Grande entusiasmo ha espresso la neo dirigente Barabara Aumenta Sabia, al debutto ufficiale in panchina al fianco del direttore sportivo Daniele Campanelli-

“Esordio migliore non poteva esserci per me – le parole della Sabia – Spero in seguito di essere ancora testimone di gare così entusiasmanti e voglio complimentarmi con i tifosi che hanno offerto uno spettacolo nello spettacolo con il loro sostegno incessante”.

A fine gara ha parlato anche il tecnico Darci Foletto, che ha rimarcato la prestazione di tutti i suoi ragazzi nonostante le assenze:”I ragazzi con l’eccezione di una fase del primo tempo ed una ad inizio ripresa hanno interpretato nel modo migliore la sfida contro una squadra molto competitiva ed esperta. Non era facile affrontarli ma nonostante le assenze di D’Alto e Vavà che proprio oggi ci ha raggiunti quelli che sono scesi in campo hanno dato il massimo e lo si evince dal risultato netto. Solo così possiamo dire la nostra. Siamo solo all’inizio ma essere partiti col piede giusto ci aiuta”.

Ora la testa dopo un momento di festa per la vittoria, la mente è già rivolta alla prima trasferta sul campo del Club Eden ad Acerra in programma sabato 21 settembre.

– Gerardo Lobosco –