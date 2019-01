A San Valentino “Love is in the air” all’Hotel Villa Cosilinum di Padula

A San Valentino “Love is in the air” all’Hotel Villa Cosilinum in Corso Garibaldi, nel centro storico di Padula.

La festa degli innamorati sarà un evento speciale da festeggiare in uno dei ristoranti più rinomati e di classe del Vallo di Diano.

Giovedì 14 febbraio, infatti, sarà possibile trascorrere San Valentino con la persona amata nella suggestiva cornice offerta da Villa Cosilinum. L’appuntamento dedicato agli innamorati prevede una cena preparata con cura dallo chef del ristorante e l’intrattenimento musicale a cura della live band “Stereotto”.

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio tavolo è possibile telefonare al numero 0975/778615 o visitare il sito www.villacosilinum.com.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –