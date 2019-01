“I giovani sono sufficientemente prudenti alla guida di un veicolo?” – Vox Populi

“I giovani alla guida” è questo il tema della nuova puntata di “Vox Populi“, la rubrica di Ondanews che da’ voce ai pensieri della gente su vari temi di attualità che coinvolgono particolarmente la nostra società.

Quando si ci mette alla guida di un veicolo, che sia esso un’auto o una moto, le distrazioni sono molteplici e spesso queste disattenzioni al volante possono comportare gravi conseguenze. La percentuale di incidenti stradali continua a salire e il nostro Vallo di Diano non è escluso da questi fenomeni. Ad essere coinvolti in sinistri molto spesso sono i ragazzi e di continuo le nostre strade sono bagnate dal sangue di giovani vite spezzate.

La responsabilità degli incidenti molto spesso è da attribuire all’errore umano e il fattore principale sarebbe rappresentato dai comportamenti non responsabili tenuti alla guida come l’eccesso di velocità, la troppa sicurezza al volante e il non rispetto delle norme previste dal codice della strada.

Per scoprire l’opinione della gente comune su questo tema siamo stati al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana e abbiamo chiesto ai presenti se “i giovani sono sufficientemente prudenti quando si mettono alla guida di un veicolo“.

– Annamaria Lotierzo –