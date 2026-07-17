“Insieme per un territorio più pulito, più verde, più nostro“. Con questo motto ieri pomeriggio a San Rufo, in contrada Calaprece, è stato inaugurato il Centro di raccolta comunale dei rifiuti.

Un’infrastruttura fondamentale per la gestione successiva al momento della raccolta porta a porta realizzata dal Comune guidato dal sindaco Michele Marmo.

Al taglio del nastro erano presenti il primo cittadino, il vicesindaco Domenico Setaro, l’assessore Maria Antonietta Aquino, i consiglieri comunali, Michele Di Sarli, amministratore della General Enterprise che si occupa del servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale, il geometra dell’impresa Marco Polo Appalti che ha eseguito i lavori, il Direttore dei lavori, l’ingegnere Pietro Mangieri, i funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale, il consigliere provinciale Elio Guadagno e il parroco don Nicola Coiro oltre a diversi cittadini curiosi di vedere da vicino la nuova opera.

“Oggi non siamo qui solo per tagliare il nastro di un’opera pubblica ma per scrivere insieme una pagina di svolta e decoro. Per molti anni abbiamo convissuto con un problema annoso ma non ci siamo mai rassegnati e con immenso orgoglio possiamo dire che ci siamo riusciti. Abbiamo ottenuto fondi del PNRR a cui abbiamo aggiunto un contributo economico diretto dal Comune. Sento di ringraziare di vero cuore le famiglie di via Borgo San Michele per aver convissuto per tanto tempo con il vecchio sito di raccolta con pazienza infinita e altissimo senso civico. Questo Centro moderno chiude definitivamente quel capitolo e restituisce la dignità e la serenità che avete atteso per troppo tempo. Questa struttura è di tutti i sanrufesi, usiamola bene. Faccio un appello affinché non si abbandoni più la spazzatura in strada o nei torrenti” ha dichiarato il sindaco Marmo.