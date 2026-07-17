Perseguitano e maltrattano le ex. Un uomo di Padula finisce in carcere, uno di Sant’Arsenio ai domiciliari
Accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle loro ex, due uomini vengono arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Veronica Pastori.
In un primo caso sono scattati gli arresti domiciliari a carico di un uomo di Sant’Arsenio che avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie.
Nel secondo caso, invece, per un uomo di Padula si sono aperte le porte del carcere affinchè sconti un residuo di pena per reati commessi nel 2018.
Anche in questa circostanza l’arrestato si era macchiato del reato di atti persecutori e maltrattamento ai danni della ex convivente.