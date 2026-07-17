Battipaglia: botte e minacce alla fidanzata, 36enne finisce ai domiciliari
Picchia, minaccia e maltratta la fidanzata, 36enne pregiudicato finisce ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
È quanto accaduto a Battipaglia, dove i Carabinieri della Stazione di Eboli, al comando del Maresciallo Giuseppe Botta, hanno eseguito il provvedimento su disposizione della Procura di Salerno.
I fatti sono stati denunciati dalla ragazza, stanca di subire violenze.
Lo stesso, stando a quanto ricostruito, era stato denunciato dall’ex moglie sempre per maltrattamenti e molestie e posto già ai domiciliari.