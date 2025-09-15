Si rinnova a San Pietro al Tanagro un momento di devozione e fede in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso.

Intenso il programma religioso: fino a sabato 20 settembre, alle ore 6.30, dal Calvario si salirà al Monte Ausiliatrice con la Via Crucis presieduta dal parroco don Tony Palma e li sarà celebrata una Santa Messa. Alle 18.30, invece, la celebrazione avverrà nella Chiesa Madre e durante il settenario ci sarà la presenza di alcuni sacerdoti per la predicazione.

Sempre sabato 20 settembre alle ore 19 si terrà una Messa con la presenza delle istituzioni e alle ore 21 si procederà con la caratteristica processione della Guglia.

Il giorno della festa, domenica 21 settembre, alle ore 6.30 dal Calvario si salirà al monte con la Via Crucis guidata da don Luigi Terranova e avrà luogo la celebrazione eucaristica mentre alle 9.30 si terrà il tradizionale incontro tra Gesù Crocifisso e l’Addolorata Madre in località Setone, seguito dai fuochi pirotecnici, la processione fino in Chiesa Madre e la Santa Messa.

Alle ore 18 invece la processione si snoderà per le strade del paese seguita dalla Messa.

Il programma dei festeggiamenti civili prevede il 19 settembre alle 18.30 la presentazione del libro “Il Santissimo Crocifisso: arte, fede e tradizione nelle comunità italiane”, il 20 settembre alle ore 16.30 la cerimonia di intitolazione delle strade a Don Giuseppe Spinelli e a Don Antonio Tierno. La domenica della festa alle 21 ci sarà lo spettacolo musicale “Remember ‘90”.