No al trasferimento dei medici del 118 da Pontecagnano a Battipaglia. L’appello del Vopi alle autorità
“No alla delocalizzazione dell’auto del 118 da Pontecagnano”.
A sostenerlo è Vincenzo Savarese, presidente dell’associazione Vopi, il quale ha appreso la notizia dalla stampa locale.
Savarese ha dunque inviato una missiva al sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, alle autorità e alle forze politiche chiedendo che prendano contatti con i massimi esponenti regionali per scongiurare il trasferimento dei medici del 118 a Battipaglia.
“Evitare lo spostamento giova soprattutto alla nostra comunità dei picentini e di Pontecagnano Faiano. Si chiede quindi di rivedere questa organizzazione tenendo conto a 360 gradi di tutti i contro che possono andare a crearsi, cercando di non arrecare danni alla cittadinanza” conclude Savarese.