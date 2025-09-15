Salerno: furti nelle auto parcheggiate davanti all’Arechi. Alcuni oggetti rintracciati a Caivano
Ancora auto scassinate all’esterno dello Stadio Arechi, a Salerno.
L’ultimo episodio risale a ieri quando in occasione del match Salernitana – Sorrento sono stati perpetrati diversi furti nelle vetture parcheggiate.
Ignoti sono riusciti a portare via oggetti personali, uno zaino contenente chiavi di casa, auricolari Airpods successivamente rintracciati a Caivano e perfino un pupazzo.
Agli ignari proprietari delle auto, una volta scoperto l’accaduto, non è rimasto altro che denunciare alle autorità competenti.
La zona, purtroppo, è ormai nota per essere teatro di avvenimenti simili.