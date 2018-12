A San Pietro al Tanagro “Aspettando il 2019” con Luisa Esposito e Floriana De Martino di Made in Sud

L’associazione socio-culturale “+Insieme” di San Pietro al Tanagro per domani, lunedì 31 dicembre, a partire dalle ore 23.30 organizza l’evento “Aspettando il 2019” in Piazza Enrico Quaranta per festeggiare ed attendere l’arrivo del nuovo anno.

Tanta la musica e l’animazione che caratterizzeranno la serata.

Ad animare il Capodanno di San Pietro al Tanagro Luisa Esposito e Floriana De Martino, le “Sex and the Sud” direttamente da “Made in Sud”, il noto programmo comico in onda su Raidue.

– Miriam Mangieri –