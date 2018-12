Nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di Salerno, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato D.P.M., 39enne pregiudicato salernitano, per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Una pattuglia della sezione Volanti della Questura di Salerno è intervenuta alle prime ore dell’alba in un noto bar della zona orientale dove alcune persone avevano segnalato la presenza di un uomo in escandescenza. Infatti il 39enne, nonostante il divieto di poter consumare e bevande alcooliche dopo le 3, chiedeva insistentemente al barista che gli fossero serviti alcolici. Al rifiuto, l’uomo è andato su tutte le furie e ha provato ad aggredirlo. Nel frattempo è arrivata sul posto la pattuglia delle Volanti della Questura, cogliendo sul fatto D.P.M. che, alla vista degli agenti, li ha aggrediti per cui è stato bloccato e condotto in Questura.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti sarà celebrato domani mattina il giudizio per direttissima.

Gli agenti della Polizia di Stato – Sezione Volanti hanno denunciato inoltre C.N., 19enne salernitano trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. Il giovane è stato sorpreso alle quattro a bordo di un motociclo provando a sfuggire al controllo degli agenti, ma è stato inseguito e raggiunto poco dopo.

E’ stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per essersi dato alla fuga e aver resistito anche durante il controllo, dopo aver messo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada durante la fuga contromano.

I poliziotti lo hanno perquisito trovandogli la cocaina, per cui è stato anche segnalato alla Prefettura.

– Chiara Di Miele –