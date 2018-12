Solidarietà a Sassano. La parrocchia di Silla raccoglie farmaci da spedire in Venezuela

La solidarietà, soprattutto in occasione del Santo Natale, è un valore particolarmente sentito. Proprio come è accaduto nella Parrocchia “Beata Maria Vergine di Pompei” a Silla di Sassano dove in questi giorni don Bernardino Abbadessa, in collaborazione con l’Associazione Latinoamericana in Italia, ha realizzato un’imponente raccolta di farmaci da spedire in Venezuela.

L’azione solidale rientra nell’iniziativa “Natale con Solidarietà” messa in piedi dalla Caritas diocesana e dalla Diocesi di Teggiano-Policastro vista la grave situazione sanitaria che il Venezuela sta vivendo in questi mesi e la scarsità di farmaci a disposizione della popolazione.

Tanti sono stati i parrocchiani e non solo che in questi giorni hanno acquistato e donato medicinali e presidi sanitari portandoli nella sacrestia dietro invito di don Bernardino, particolarmente soddisfatto per il grande cuore della gente che gli ha prestato ascolto.

“La Diocesi, attraverso la Caritas, ci ha chiesto questo, – dichiara il parroco – io ho semplicemente accolto e propagandato tra i miei parrocchiani. Mi sono ritrovato con una chiesa piena di farmaci e sono felice per tanta generosità. Ho sentito il calore della nostra gente che è sempre pronta a condividere e a donare senza riserve. Oggi, nella giornata dedicata alla Santa famiglia, un gruppo di italo-venezuelani ha partecipato alla Santa Messa, un momento di grande gioia e profonda commozione. Una preghiera che si eleva al Signore sentendoci una sola famiglia coi nostri fratelli venezuelani“.

La raccolta dei farmaci continua per tutta la settimana presso la chiesa di Silla di Sassano.

– Chiara Di Miele –