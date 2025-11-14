Ladri entrano in un’abitazione a Vietri di Potenza e la proprietaria non se ne accorge. Rubati soldi e oro
Ladri nelle abitazioni del territorio della provincia di Potenza.
Un furto è stato messo a segno nella serata di ieri a Vietri di Potenza dove gli ignoti hanno agito nonostante la presenza della proprietaria in casa.
E’ accaduto in una via del centro cittadino. La banda ha agito in pochi minuti riuscendo a portare via soldi in contanti e diversi monili in oro.
Quando la donna si è accorta dell’accaduto ha fatto scattare l’allarme richiedendo l’intervento dei Carabinieri.
Sembrerebbe, inoltre, che siano stati registrati anche dei tentativi di furto nella stessa serata.