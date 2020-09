A Salerno controlli dei Carabinieri con le unità cinofile. Sequestrate alcune dosi di droga

Questa notte la Compagnia dei Carabinieri di Salerno ha svolto un servizio di controllo con l’impiego di 20 unità e di due equipaggi cinofili antidroga e per la ricerca di armi.

Il servizio è stato organizzato in maniera autonoma dall’Arma dei Carabinieri per dare impulso ai controlli anti-assembramento e sulla sicurezza in genere.

Sono state controllate principalmente le vie del centro storico di Salerno dove la presenza dei militari ha permesso lo svolgimento delle varie attività ricreative in sicurezza.

I controlli, svolti dalle ore 23 alle 5, hanno riguardato oltre 100 persone e hanno permesso il sequestro di alcune dosi di marijuana e la relativa applicazione dell’articolo 75 sull’uso personale di stupefacenti.

Attenzionata anche la trafficatissima Piazza Concordia con la presenza di unità radiomobili e cinofile.

– Claudia Monaco –