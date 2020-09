Giovanni Russo di Polla è stato senz’altro uno dei pionieri del ciclismo del Vallo di Diano dopo aver dato vita negli anni ’90 ad un gruppo che si faceva notare in tutta la Campania e non solo. Ha deciso così di dare vita ad un nuovo sodalizio, l’ASD Club 90 Team con sede ad Atena Lucana.

Al suo fianco Enzo Avino e per presentare la nuova formazione il dinamico presidente Giovanni Russo ha organizzato una giornata nella quale hanno partecipato tutti i team del comprensorio dianese che si cimentano sulle due ruote (Bike in Tour, Fiab Vallo Bike, Tanagro ciclo Team, Gigi Trail, Tortora Bike, La vita è un cielo e Team Marco Pantani).

Circa 200 ciclisti hanno dato il benvenuto al Club 90 Team per un giro dimostrativo partito da Atena Lucana, sede del neonato club, e che ha attraversato tutti centri del Vallo di Diano.

Emozionato e con l’entusiasmo di un ragazzino, a dispetto dei suoi 63 anni, Giovanni Russo ha illustrato i programmi del club: “Il nostro obiettivo – ha spiegato – è riprendere a promuovere l’attività ciclistica tra i giovani del territorio. Inoltre abbiamo in cantiere una serie di gare di cicloturismo e di costituire un circuito di ciclocross di Mountain Bike. Di concerto con Enzo Avino porteremo avanti la manifestazione ‘Sulle orme dei 300’ che ormai è un appuntamento consolidato mentre per il 2021 stiamo già lavorando all’organizzazione del Campionato Italiano AICS di ciclismo su strada che vedrà le nostre strade protagoniste. Insomma, non ci resta che cominciare a pedalare in tutti i sensi”.

Giovanni Russo, che fa parte dello staff ufficiale del Giro d’Italia, anche quest’anno sarà tra i protagonisti della corsa rosa il cui via è fissato per il mese di ottobre con partenza dalla Sicilia.

– redazione sportiva –