Violenta tromba d’aria distrugge lidi balneari a Marina di Camerota
Il maltempo che nelle ultime ore ha preso di mira il salernitano ha creato anche notevoli disagi sulla costa cilentana.
Una violenta tromba d’aria all’alba di oggi ha distrutto alcuni lidi balneari a Marina di Camerota.
La furia del vento ha totalmente distrutto le strutture e i proprietari sono ora costretti a fare i conti con i danni quasi alle porte della stagione estiva.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma si sollevano le preoccupazioni della categoria: “Fenomeni questi sempre più intensi e pericolosi unitamente alla forza delle mareggiate che stanno inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti“.
Foto: Raffaele Esposito Fb