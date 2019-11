A Sala Consilina il 9 novembre ospite il Maestro Internazionale di scacchi Roberto Cerrato

Tra le tante attività svolte dall’associazione “I Ragazzi di San Rocco” di Sala Consilina c’è anche il gioco degli scacchi, una disciplina agonistica che impegna la mente e allena il pensiero e la riflessione.

Nella stagione 2018-2019, il sodalizio ha organizzato il primo torneo con una significativa e inaspettata partecipazione di appassionati. In vista dell’inizio della seconda edizione, sabato 9 novembre ci sarà un evento speciale: presso la sede dell’Associazione in via Pisacane a Sala Consilina sarà ospite Roberto Cerrato della società Scacchistica Partenopea di Napoli, il quale, vincendo un importantissimo torneo internazionale per corrispondenza, nel 2017 ha conseguito il titolo di Maestro Internazionale Senior.

A Sala Consilina, il Maestro Cerrato dispenserà consigli raccontando il suo percorso nel mondo degli scacchi e si cimenterà a giocare con chi avrà il coraggio di sfidarlo. L’appuntamento per incontrarlo è dunque sabato 9 novembre alle ore 16.00 presso la sede dell’Associazione “I Ragazzi di San Rocco”. L’evento sarà anche un’occasione per conoscere meglio una disciplina che ebbe grande popolarità nei primi anni Settanta del secolo scorso, grazie alle famose sfide per il titolo mondiale tra il sovietico Boris Spasskij e l’americano Bobby Fischer.

– Antonella D’Alto –