Trapianto di organi. All’ospedale “Ruggi” di Salerno due importanti donazioni in 48 ore

Due donazioni di organi in 48 ore all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La prima è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì e il donatore è stato un 59enne giunto al pronto soccorso a seguito di un ictus cerebrale. Le condizioni sono apparse subito drammaticamente gravi al personale medico che, con delicatezza, ha chiesto ai familiari se fossero a conoscenza delle volontà dell’uomo. I familiari non hanno esitato a dare l’assenso per la donazione degli organi facendo così partire la macchina organizzativa e, dopo l’osservazione di morte è stato dato il via alla procedura di prelievo organi durata tutta la notte.

Prelievo multiorgano anche su un 37enne giunto al pronto soccorso diversi giorni fa a seguito di un grave incidente stradale. Sopraggiunta la morte cerebrale, i genitori, con un atto di grandissima umanità, hanno acconsentito al prelievo degli organi. Al termine dell’osservazione di morte il Centro Regionale Trapianti Campano ha dato il via alle varie èquipe che hanno raggiunto l’ospedale ed effettuato il prelievo degli organi.

Da sottolineare l’importante supporto ricevuto dalla Polizia Stradale di Salerno che in entrambe le donazioni ha reso disponibili i propri mezzi per consentire che gli organi prelevati potessero giungere in tempi brevi a destinazione.

La Direzione Strategica ha ringraziato le famiglie per il gesto di grande amore avuto nei confronti del prossimo ed il personale che si è prodigato per la buona riuscita dei due interventi ricordando che non si deve mai abbassare la guardia sul tema della donazione degli organi e che occorre continuare a fare opera di sensibilizzazione ed informazione per poter continuare a dare una speranza a tutti coloro che vivono la loro vita nell’attesa di una telefonata.

– Claudia Monaco –