A Sala Consilina contestazione per il banchetto Forza Nuova. Arenare:”Il sindaco pensi ad amministrare”

Si è svolto a Sala Consilina un banchetto informativo di Forza Nuova, evento organizzato dalla federazione di FN Cilento-Vallo Di Diano.

La manifestazione ha sollevato la reazione degli antifascisti Salesi, che hanno tentato di impedirne lo svolgimento, e del sindaco di Sala Consilina, che ha precisato di aver concesso il permesso per lo svolgimento del banchetto per le norme vigenti in materia di libertà di espressione ma che prende le distanze dalla iniziativa in quanto ritiene “il fascismo un crimine“.

Sull’accaduto è intervenuto il dirigente nazionale di Forza Nuova Valerio Arenare originario della Provincia di Salerno: “Nonostante la presenza di contestatori antifascisti, i nostri ragazzi hanno portato a termine il banchetto senza problemi e senza cadere in provocazioni. Abbiamo dimostrato, al contrario dei nostri contestatori, grande maturità, invitandoli anche al dialogo“.

“Ancora una volta c’è stato il tentativo di impedirci un evento – continua Arenare – ancora una volta hanno dimostrato, con la loro presenza, che hanno paura di noi e hanno paura, sopratutto, di ciò che diciamo; hanno paura delle persone comuni che potrebbero, ascoltandoci, capire realmente chi ha a cuore il futuro del paese e chi invece se ne frega altamente. La cosa che mi sento di dire a costoro e al Sindaco di Sala Consilina è che sono noiosi. Non si rendono conto che dell’antifascismo in Italia non frega più nulla a nessuno. Che agli Italiani interessa parlare di problemi concreti, non delle paure di un gruppo sempre più sparuto di disadattati e disagiati“.

Valerio Arenare si è poi rivolto al primo cittadino di Sala Consilina: “Al signor sindaco di Sala Consilina consigliamo di controllare il vocabolario della lingua italiana alla parola criminale, perché, più che definire il fascismo un crimine, dovrebbe fare i conti con la realtà visto che di criminali veri ce ne sono a centinaia tra i nostri politici locali e nazionali, tutti egualmente colpevoli di aver ridotto la nostra gloriosa Patria in uno stato pietoso e di aver portato il nostro popolo sull’orlo del baratro. Pertanto, penso sia più consono che pensi ad amministrare Sala Consilina e a leggere con maggior attenzione le notizie che parlano di problemi giudiziari di vari esponenti politici nazionali e non solo invece di andare a cercare criminali laddove non ce ne sono. Comunque una cosa mi sento in dovere di dire per onestà intellettuale, devo ringraziare Sindaco ed antifascisti perché molto probabilmente il nostro piccolo e semplice banchetto informativo sarebbe passato inosservato, ma grazie al polverone che hanno sollevato ha fatto notizia; quindi alla fine ci hanno fatto una grossa cortesia e mi corre l’obbligo di ringraziarli per questo“.

