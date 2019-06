Successo per la 27^ edizione della Strateggiano. Tra i partecipanti anche un bimbo di 4 mesi

Sono stati 247 i partecipanti della 27^ edizione della Strateggiano, la passeggiata ecologica che ogni anno si tiene lungo le strade del territorio teggianese.

Organizzata con dedizione dalla locale Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Teggiano e delle ACLI Salerno, riscuote ogni anno successo tra i cittadini che partendo dalla frazione di Pantano attraversano quelle di San Marco e Prato Perillo, ritornando poi alla base. Quest’anno a dare il via il presidente della Pro Loco Biagio Matera insieme al presidente del Consiglio Comunale di Teggiano Vincenzo D’Alto. Presente, tra gli altri,

Persone di tutte le età hanno preso parte quest’anno alla manifestazione, ma uno in particolare ha riscosso l’interesse generale: si tratta di Michelangelo, bimbo nato nel mese di febbraio di quest’anno, che nella giornata di domani compierà 4 mesi. Michelangelo ha percorso i 13 km della Strateggiano con indosso la sua pettorina da partecipante, a bordo del suo passeggino accompagnato dalla mamma.

Lungo il percorso tanti volontari sono stati impegnati nei punti in cui vengono applicati i timbri che attestano i chilometri percorsi e in quelli di ristoro, per offrire una mela, dell’acqua, un te, dei rustici o un dolce muffin offerto dalla Pasticceria D’Elia.

La manifestazione viene sempre supportata dalla presenza del personale del 118, della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri, dei Carabinieri della Stazione di Teggiano e della Polizia Municipale.

“Sono soddisfatto – ha commentato il presidente della Pro Loco Biagio Matera – come ogni anno è stata una giornata di festa che ha visto protagonisti tanti giovani, ragazzi e fanciulli che con tanto entusiasmo sono stati protagonisti di questa simpatica passeggiata tra le vie di Teggiano“.

L’evento si è poi concluso nel pomeriggio con l’estrazione dei premi per tutti i partecipanti, messi in palio dai tanti esercizi commerciali del posto.

– Paola Federico –