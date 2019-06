Mario Maresca vince la II edizione del Trail Madonna di Sito Alto a Sala Consilina nel circuito Campania

E’ stata un vero proprio successo la seconda edizione del Trail Madonna di Sito Alto che si è svolta a Sala Cosilina, organizzata dalla GG Trail. La competizione ha richiamato nel centro valdianese oltre 170 atleti provenienti da diverse regioni: Campania, Basilicata, Molise Puglia e Calabria.

La gara era la sesta tappa del Circuito 2019 della Campania ed ha visto cimentarsi i protagonisti in due gare. In quella amatoriale, su percorso di 6 km, ha avuto la meglio Vito Paladino, che ha completato il percorso in 30’ 03”, precedendo Rocco Elvis Santoro e, a completare il podio, Sabato Morretta e tutti tesserati con Running Agridiano. Tra le donne la vittoria è andata a Gilda Senti che ha preceduto Antonia Petrosino di Sala Consilina.

L’attenzione di tutti era però rivolta al più impegnativo percorso di 23 km + 1350 che ha messo a dura prova la resistenza dei runner, che oltre al percorso molto difficile hanno dovuto far fronte alla prima giornata di caldo torrido. Ed anche questa volta, come in occasione della prima edizione, è stato il sorrentino Mario Maresca, che corre per il Team Tornado, ad impiegare il tempo minore, 2h 13’ 15”, e ha preceduto di due minuti e mezzo Giovanni Tolino, del Team Anima Trail Terzo posto per Nawratil Andreas dell’Atletica Venafro.

Da segnalare l’ottimo risultato dell’atleta locale Pasquale Manzo, che nella categoria M60 si è imposto compiendo il percorso in meno di 3 ore. Tra le donne il successo è andato ad Annalisa Cretella, con il tempo di 2h 50’ 05”.

Soddisfatto l’ideatore di questa manifestazione Michele Garone, il quale ha dato appuntamento alla prossima edizione. Intanto gli atleti tornano a gareggiare per questo circuito il 30 giugno a Giffoni Valle Piana con il Trail del Grifone.

– Gerardo Lobosco –