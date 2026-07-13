Attimi di apprensione ieri a Sacco, dove una donna è stata colta da malore nei pressi delle Gole del Sammaro.

L’allarme è partito nella tarda mattinata dal 118 di Salerno.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Campania sono partiti e contemporaneamente sono stati allertati i Carabinieri Forestali di Valle dell’Angelo.

La donna, fortunatamente, è stata accompagnata fino all’ambulanza e presa in carico dai sanitari per le cure del caso.