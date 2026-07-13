Il consigliere comunale Antonio Lapenta si dimette a Buonabitacolo.

Oggi sono state protocollate le dimissioni dalla carica in seno al Consiglio.

“Ho dovuto assistere all’assenza di ogni forma di coinvolgimento democratico e di trasparenza nelle scelte e decisioni prese. Azioni contro ogni forma di rispetto verso il popolo di Buonabitacolo” si legge nella lettera protocollata all’Ente guidato dal Sindaco Giancarlo Guercio.

“Chiedo scusa a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto con la speranza che questo paese possa ritrovare orgoglio, pace e serenità che merita” scrive poi.

Lapenta era stato eletto nel 2022 con Guercio Sindaco risultando primo tra gli eletti con 160 voti.