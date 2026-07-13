Al 5° European Gym For Life Challenge a Pistoia l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan si tinge di argento ed è subito festa.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni, provenienti da tutta l’Europa.

“Immensa gioia – dichiara la responsabile Rosaria Bruno – per questo altro importante risultato, storico per la nostra società che continua a portare in alto il nome del Vallo di Diano in un contesto europeo”.

Ricordiamo che qualche anno fa la società ha conquistato già il bronzo in Svezia.

Magnifiche le agoniste Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica Lagreca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.

La responsabile ha ringraziato le collaboratrici per il loro prezioso contributo e i genitori che grazie alla loro pazienza e costante disponibilità rendono questi sogni realizzabili.

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