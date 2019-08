A Roscigno il 2° Memorial dedicato al compianto Tonino Resciniti organizzato dalla Banca Monte Pruno

Ad un anno dalla sua scomparsa ieri a Roscigno si è tenuto il 2° Memorial dedicato a Tonino Resciniti.

Durante la serata si è svolto un torneo di calcetto organizzato dai figli Delia e Giuseppe in collaborazione con la Banca Monte Pruno in ricordo del suo ex dipendente, Direttore della Filiale di Piaggine morto prematuramente.

Sono state 6 le squadre che hanno partecipato al torneo con la presenza di un folto pubblico tra cui numerosissimi amici di Tonino che con la loro presenza hanno voluto testimoniare l’affetto e la stima.

La competizione si è conclusa in serata con la finale che ha visto vincitrice la squadra “Asd Monte Pruno”. Il nome scelto dai giocatori è quello della società sportiva che milita nel campionato di Terza Categoria e della quale lo stesso Tonino era Presidente.

Oltre alla squadra vincitrice sono stati premiati dal Direttore Generale della Banca Michele Albanese, alla presenza della moglie del compianto Tonino, Francesco Palmieri come miglior portiere e Vito Crisci come miglior giocatore del torneo.

– Claudia Monaco –