Furto in pieno giorno in una pizzeria situata in piazza Risorgimento a Pontecagnano.

Un uomo, incappucciato e con gli occhiali, giunto davanti al locale ha forzato la porta e in una manciata di secondi si è introdotto e ha portato via poche decine di euro presenti in cassa per poi dileguarsi.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale, che il proprietario ha diffuso sui social per tenere alta l’attenzione dei cittadini.

Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri che si sono immediatamente messi a lavoro e hanno identificato il malfattore.

