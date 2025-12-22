Dalle ore 17 alle ore 19 la Fiamma Olimpica della competizione invernale dei Cinque Cerchi Milano Cortina 2026 percorrerà le vie cittadine di Potenza domenica 28 dicembre.

Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Telesca nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il consigliere comunale Francesco Catapano.

“Un onore per noi ospitare a Potenza la Fiaccola che rappresenta l’eccellenza dello sport mondiale. In piazza Don Bosco a cominciare dalle ore 17 avremo la possibilità di descrivere l’iniziativa, con l’elenco dei partecipanti che sarà svelato in quell’occasione sul palco che sarà appositamente allestito e che prevede anche la presenza di maxischermi sui quali sarà proiettato l’intero percorso che i 100 tedofori seguiranno lungo le vie cittadine per un totale di 8 chilometri. Tra i tedofori le figlie del compianto atleta olimpico potentino Donato Sabia, Ilenia e Chiara” ha spiegato il Sindaco.